الحرب على غزة: تواصل المعارك والاشتباكات والجيش الإسرائيلي يقر بمقتل جنديين

نفذ الطيران الإسرائيلي صباح وفجر الثلاثاء، سلسلة غارات على مناطق متفرقة بالقطاع، في وقت جددت المدفعية الإسرائيلية قصفها واستهدافها للمربعات السكنية ما أوقع عشرات الشهداء ومئات الإصابات.

مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ 81، تواصلت المعارك الضارية والاشتباكات العنيفة في كل محاور التوغل في قطاع غزة بين فصائل المقاومة الفلسطينيين وقوات من الجيش الإسرائيلي الذي أقر بمزيد من الخسائر البشرية بصفوفه.

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يأتي ذلك، فيما نفذ الطيران الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات على مناطق متفرقة بالقطاع، في وقت جددت المدفعية الإسرائيلية قصفها واستهدافها للمربعات السكنية ما أوقع عشرات الشهداء ومئات الإصابات.

وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 20,674 شهيدا و55 ألف مصاب منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وذلك بعد استشهاد 250 شخصا بالإضافة إلى إصابة 500 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل ضابط وجندي وإصابة أربعة جنود بجروح خطيرة في المعارك جنوب قطاع غزة.

ومنذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والحرب على غزة، ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي المعلنة إلى 491 ضابطا وجنديا، بينما حصيلة القتلى منذ بدء التوغل البري يوم 27 أكتوبر ارتفعت إلى 158.