جثامين عشرات الشهداء تصل غزة بعد أن احتجزتهم إسرائيل... صور تكشف فاجعة تحلُّل جثث شماليّ القطاع

أفاد مدير مستشفى أبو يوسف النجار بمدينة رفح، بوصول "جثامين العشرات من الشهداء، داخل حاوية، بعضهم أجسادهم مكتملة والبعض الآخر أشلاء، والبعض تحللت أجزاء من جثامينهم". وأضاف: "وصلت جثامين العشرات من الشهداء، داخل حاوية، بعضهم أجسادهم مكتملة والبعض الآخر أشلاء،

أثناء دفن جثامين الشهداء التي كانت محتجزة لدى إسرائيل (Getty Images)

وصلت، اليوم الثلاثاء، جثامين عشرات الشهداء الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي واحتجزهم خلال عمليته البرية، إلى قطاع غزة بعد إفراج تل أبيب عنها.

وتسلمت وزارة الصحة بغزة الجثامين، عبر معبر كرم أبو سالم جنوبي القطاع، فيما تولت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عملية دفنهم في مقابر جماعية.

ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء، عن مدير مستشفى أبو يوسف النجار بمدينة رفح، مروان الهمص، أن الأمم المتحدة أبلغتهم "في وقت مسبق بوصول عدد من الشهداء إلى قطاع غزة، تقدر أعدادهم بنحو 80 جثمانا".

أثناء دفن جثامين الشهداء التي كانت محتجزة لدى إسرائيل (Getty Images)

وأضاف: "وصلت جثامين العشرات من الشهداء، داخل حاوية، بعضهم أجسادهم مكتملة والبعض الآخر أشلاء، والبعض تحللت أجزاء من جثامينهم".

وأوضح أن الحاوية "تنبعث منها رائحة قوية قد تسبب أوبئة في حال تم استخراج هذه الجثامين في منطقة مكتظة بالسكان".

وذكر أنه من المقرر "نقل الجثامين إلى المقبرة لعدهم وتوثيق هذه الجريمة عبر وزارتي الصحة والعدل".

وفي وقت سابق، جهزت وزارة الأوقاف بالتعاون مع بلدية رفح، قبورا جماعية لدفن هذه الجثامين المحتجزة.

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وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر الماضي ضد قطاع غزة، حتى اليوم الثلاثاء، 20 ألفا و915 شهيدا و54 ألفا و918 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

صور تكشف عن فاجعة تحلُّل جثامين شماليّ قطاع غزة

وفي سياق ذي صلة، تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، صورا كشفت عن "فاجعة" تحلل جثامين شهداء في الشوارع العامة في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأفادت "الأناضول"، نقلا عن شهود عيان ومصادر محلية، أن هذه الجثامين تعود لـ"شهداء سقطوا جراء الاعتداءات الإسرائيلية منذ بداية العملية البرية على القطاع في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".

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وأوضح شهود العيان أن هذه "الجثامين بقيت في الشوارع منذ بدء هذه العملية حتى تحللت دون دفنها"، لافتا إلى "صعوبة وصول ذوي الشهداء أو سيارات الإسعاف إلى هذه المناطق لانتشالها بفعل الكثافة النارية آنذاك".

وأظهرت الصور المتداولة، "جثثا تحلل بعضها بشكل كامل، وعظاما بشرية ملقاة على الطرقات وفي الشوارع العامة، وبجانبها بقايا من ملابس".

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وفي 23 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أفاد شهود عيان بأنه تم العثور على عشرات الجثامين لفلسطينيين بعضهم لنساء وأطفال ملقاة بالطرقات بعد أن قتلتهم القوات الإسرائيلية بالقذائف وصواريخ الطائرات المسيرة والقنص بالرصاص الحي، في منطقة تل الزعتر ومحيط المستشفى الإندونيسي في جباليا، بعد تراجع القوات المتوغلة منها.

وقال الشهود آنذاك إن "الكلاب نهشت جزءا من الجثامين بينما تحللت أجزاء أخرى منها".

(Getty Images)

(Getty Images)

(Getty Images)

(Getty Images)

(Getty Images)