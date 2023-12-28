"أونروا": 40% من سكان غزة معرّضون لخطر المجاعة... عشرات الآلاف لا مكان يلجؤون إليه

وكالة "أونروا" قالت إن أمر الإخلاء الذي أصدرته السلطات الإسرائيلية مؤخرا، يتسبب في "استمرار التهجير القسري في الأجزاء الوسطى من غزة".

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الخميس، إن "قطاع غزة يعاني من جوع كارثي، حيث أن 40 بالمئة من السكان معرضون الآن لخطر المجاعة".

جاء ذلك في تدوينة نشرها مدير شؤون "أونروا" في غزة، توماس وايت عبر حساب الوكالة الأممية عبر منصة "إكس".

وأضاف وايت أن "كل يوم في غزة هو صراع من أجل البقاء، بحثا عن الغذاء والماء".

150 ألف نازح وسط غزة "ليس لديهم مكان يذهبون إليه"

وقالت "أونروا"، اليوم، إن 150 ألف فلسطيني أجبرتهم إسرائيل على الهجرة من المناطق الوسطى من قطاع غزة "ليس لديهم مكان يذهبون إليه".

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جاء ذلك في تدوينة نشرتها الوكالة الأممية على حسابها عبر منصة "إكس".

وأضافت الوكالة أن "أمر الإخلاء الذي أصدرته السلطات الإسرائيلية مؤخرا، يتسبب في استمرار التهجير القسري في الأجزاء الوسطى من غزة".

وشدّدت على أن "أكثر من 150 ألف شخص، بما في ذلك الشباب والأطفال والنساء مع الرضع والمسنين والمعاقين، ليس لديهم مكان يذهبون إليه".

وأشارت إلى أن "معظم أولئك النازحين اضطروا للتحرك للمرة الثانية خلال الحرب".

كما أدرجت "أونروا" صور الأهالي الذين تركوا منازلهم ونزحوا بسبب الهجمات الإسرائيلية.

(Getty Images)

وبشأن الصعوبات التي يواجهها سكان غزة، قالت "أونروا" إن "الأمل الوحيد المتبقي هو وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية".

وفي 22 كانون أول/ ديسمبر الجاري، طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من سكان مخيم البريج ومناطق أخرى وسط قطاع غزة، إخلاء منازلهم بشكل فوري والتوجه إلى مدينة دير البلح.