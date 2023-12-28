25 معتقلا الخميس.. 4820 حالة اعتقال بالضفة منذ "طوفان الأقصى"

اقتحمت قوات الاحتلال محلات للصرافة في المحافظات واعتقلت موظفين فيها واستولت على مبالغ مالية تقدر بأكثر من 10 مليون شيكل، بحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس الأربعاء وحتى صباح اليوم الخميس، 25 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم أسرى سابقون، وتوزعت عمليات الاعتقال في محافظات: رام الله، الخليل، أريحا، طولكرم، نابلس، جنين، وطوباس، وقلقيلية.

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وإلى جانب ذلك، فإن الاحتلال نفّذ عمليات تحقيق ميداني للعشرات من الفلسطينيين في بلدة روجيب قضاء نابلس، أفرج عن مجموعة منهم لاحقا، وأبقى الاحتلال على اعتقال آخرين.

واقتحمت قوات الاحتلال محلات للصرافة في المحافظات واعتقلت موظفين فيها واستولت على مبالغ مالية تقدر بأكثر من 10 مليون شيكل، بحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 4820، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وأكدت هيئة الأسرى ونادي الأسير أن الاحتلال يواصل حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها، إلى جانب الاقتحامات لمنازل أهالي المعتقلين، والتي يرافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة.

يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.