تقرير: الاحتلال يواصل التوغل بالبريج واشتباكات شرق رفح

"يواصل جيش الاحتلال توغله بمخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة، في أحدث مراحل عملياته البرية وفي الوقت ذاته قصفت مدفعيته مناطق شرق معبر رفح (جنوب) في ظل اشتباكات عنيفة مع عناصر المقاومة"

- أكثر من 100 شهيد و160 إصابة حصيلة قصف الاحتلال على المنطقة الوسطى خلال الـ24 ساعة الماضية.

- اشتباكات عنيفة اندلعت منذ الليلة الماضية حتى ظهر السبت، في مناطق شرق مخيم البريج وأخرى شرق مدينة رفح.

- عشرات الغارات شنتها مقاتلات الاحتلال منذ ساعات فجر السبت حتى ما بعد الظهر بمدينة غزة وشمال القطاع

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يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي توغله بمخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة، في أحدث مراحل عملياته البرية في حربه المتواصلة منذ 85 يومًا، وفي الوقت ذاته قصفت مدفعيته مناطق شرق معبر رفح (جنوب) في ظل اشتباكات عنيفة مع عناصر المقاومة الفلسطينية في تطور جوهري بمسار الحرب.

اشتباكات عنيفة

وأفاد شهود عيان لمراسل الأناضول، بأن اشتباكات ضارية اندلعت منذ الليلة الماضية حتى ظهر السبت، في مناطق شرق مخيم البريج وقعت خلالها انفجارات عنيفة.

وذكر الشهود، أن الدبابات الإسرائيلية قصفت بكثافة مناطق شرق البريج وأطلقت قذائف مضيئة في سماء المخيم خلال ساعات الليل لكشف تحركات عناصر المقاومة على الأرض.

كتائب القسام

وفي هذا السياق، قالت كتائب عز الدين القسام الذراع المسلح لحركة "حماس"، في بيان، إن مقاتليها "تمكنوا من تدمير ناقلة جند صهيونية بشكل كامل شمال مخيم البريج بقذيفة (الياسين 105)".

كما فجرت "القسام" دبابة إسرائيلية بعبوة ناسفة من نوع "شواظ" شمال البريج، واستهدفت دبابة أخرى بقذيفة "ياسين 105" بالمنطقة ذاتها، وفق بيان آخر.

وفي بيان لاحق قالت الكتائب إنه بعد عودة مقاتليها من مناطق الاشتباك جنوب مخيم البريج أبلغوا بأنهم "استهدفوا دبابتين وناقلتي جند بقذائف (الياسين 105) وتفجير عبوة (شواظ) في دبابة ثالثة".

ألوية صلاح الدين

من جانبها، قالت ألوية الناصر صلاح الدين، الذراع المسلح للجان المقاومة الشعبية، إن مقاتليها "خاضوا اشتباكات عنيفة مع جنود العدو في شمال مخيم البريج وحققوا إصابات مباشرة في صفوفهم".

الزوايدة والبريج والنصيرات والمغازي

وفي مناطق وسط القطاع أيضًا، فقد استشهد وأصيب العشرات في قصف مدفعي وجوي عنيف شنه جيش الاحتلال على منطقة الزوايدة ومخيمات البريج والنصيرات والمغازي، وفق مصادر طبية وشهود عيان.

وأفاد الشهود، بأن آليات الاحتلال المدفعية قصفت بشكل عنيف محيط شارع صلاح الدين والمناطق المجاورة له شرقي مخيم النصيرات.

كما استشهد وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلاً لعائلة الواوي قرب مسجد "السنة" في النصيرات.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً آخر لعائلة "النويري" غرب دوار "أبو صرار" في النصيرات، ما أدى لسقوط عدد من الشهداء والجرحى، حسب شهود عيان، كما وأصيب 3 من المارة في مخيم المغازي برصاص قناصة جيش الاحتلال، كما أفادت مصادر طبية للأناضول.

واستهدفت غارات أخرى عدة منازل في شرق النصيرات، ومخيمي البريج والمغازي.

ووفق مصادر طبية في مستشفى "شهداء الأقصى" بمدينة دير البلح (وسط) فإن أكثر من 100 شهيد و160 إصابة حصيلة قصف الاحتلال على المنطقة الوسطى خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحسب شهادات حصل عليها مراسل الأناضول من أهال نزحوا من مخيم البريج، فإن قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات واسعة بصفوف الذين لم يغادروا المخيم ومن بقي في مراكز الإيواء (المدارس).

شرق رفح

وفي أقصى جنوبي القطاع، اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات احتلال متوغلة شرق مدينة رفح وعناصر المقاومة الفلسطينية، كما أفادت مصادر محلية.

وذكرت المصادر، أن الاشتباكات وقعت قرب معبر "كرم أبو سالم" التجاري قرب "السياج الحدودي" وإلى الشرق من معبر رفح واستخدمت خلالها القوات الإسرائيلية القذائف المدفعية بشكل كثيف.

خانيونس

وفي مدينة خانيونس (جنوب) واصل الاحتلال عملياته البرية في شرق وشمال ووسط المدينة علاوة عن القصف الجوي الذي نفذته الطائرات على عدة منازل في المدينة.

ويتزامن ذلك مع اشتباكات تندلع على فترات متقاربة بين عناصر المقاومة والقوات المحتلة شرق ووسط خانيونس.

سرايا القدس

وقالت "سرايا القدس" الذراع المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي" في أحدث بياناتها، إن مقاتليها "خاضوا اشتباكات ضارية مع جنود العدو في محاور التقدم شمال وشرق مدينة خانيونس".

شمال القطاع

وبمدينة غزة ومحافظة الشمال، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية عشرات الغارات منذ ساعات فجر السبت حتى ما بعد الظهر، والتي استهدفت منازل وشقق سكنية وأراض فارغة وطرقات، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن دولة الاحتلال حرب إبادة مدمرة على غزة، خلّفت حتى الجمعة نحو 22 ألف شهيد 56 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلاً في البنية التحتية والمنازل السكنية في كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.