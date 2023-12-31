الحرب على غزة: معارك ضارية واجتماع إسرائيلي لبحث صفقة تبادل

شهد اليوم 86 للحرب الإسرائيلية على غزة معارك ضارية واشتباكات عنيفة في محاور التوغل، حيث تصدت فصائل المقاومة الفلسطينية لآليات الجيش الإسرائيلي وجنوده المتوغلة في محاور عدة من القطاع.

شن الطيران الإسرائيلي، اليوم الأحد، سلسلة غارات على مواقع في مناطق متفرقة في قطاع غزة، فيما جددت المدفعية الإسرائيلية قصفها للمربعات السكنية في خانيونس، ومخيم المغازي والنصيرات، واستهداف مراكز الإيواء، ما أسفر عن عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

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وشهد اليوم 86 للحرب الإسرائيلية على غزة معارك ضارية واشتباكات عنيفة في محاور التوغل، حيث تصدت فصائل المقاومة الفلسطينية لآليات الجيش الإسرائيلي وجنوده المتوغلة في محاور عدة من القطاع.

يأتي ذلك، فيما يلتئم "كابينيت الحرب"، اليوم الأحد، من أجل بحث صفقة تبادل أسرى جديدة، ومناقشة "اليوم التالي" في غزة بعد الحرب، حيث من المقرر أن يناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، مسألة السيطرة على غزة بعد الحرب.

وبلغ عدد الفلسطينيين في القطاع الذين استشهدوا خلال الحرب على غزة، 21 ألفًا و672 شهيدا، فيما وصل عدد الجرحى لـ 56 ألفًا و165، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، مشيرة إلى أن 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع هم من الأطفال والنساء.