بعد 90 يوما.. هذه حصيلة الحرب المتواصلة على غزة

تطرقت الحصيلة إلى الأضرار التي لحقت بالقطاع، وتبين أن "الاحتلال دمر 130 مقرا حكوميا، 93 مدرسة وجامعة بشكل كلي، 292 مدرسة وجامعة بشكل جزئي، 122 مسجدا بشكل كلي و218 مسجدا بشكل جزئي بالإضافة إلى 3 كنائس".

مرّ 90 يوما على الحرب الإسرائيلية على غزة التي أسفرت عن 22,438 شهيدا بينهم 9730 طفلا و6830 امرأة، بالإضافة إلى 57,614 جريحا في 1876 مجزرة ارتكبها الجيش الإسرائيلي؛ وفق آخر حصيلة أعلن عنها مكتب الإعلام الحكومي في القطاع اليوم الخميس.

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ويستدل من الحصيلة التي نشرها مكتب الإعلام الحكومي، أن "من بين الشهداء أيضا 326 شهيدا من الطواقم الطبية و42 من الدفاع المدني و106 شهداء من الصحافيين".

وبلغ عدد المفقودين 7 آلاف مفقود 70% منهم من الأطفال والنساء، فيما أن 6 آلاف إصابة بحاجة للسفر للعلاج لإنقاذ حياتهم، إذ وصل عدد الجرحى الذين سافروا من القطاع لتلقي العلاج في الخارج 645 جريحا فقط.

وبيّنت الحصيلة، أن "10 آلاف مريض بالسرطان يواجهون خطر الموت، فيما جرى تشخيص 355 ألف مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح حيث بلغ عدد النازحين 1.9 مليون".

وحول الاعتقالات، أظهرت الحصيلة أن "99 حالة اعتقال من الكوادر الصحية و10 معتقلين من الصحافيين".

وتطرقت الحصيلة إلى الأضرار التي لحقت بالقطاع، وتبين أن "الاحتلال دمر 130 مقرا حكوميا، 93 مدرسة وجامعة بشكل كلي، 292 مدرسة وجامعة بشكل جزئي، 122 مسجدا بشكل كلي و218 مسجدا بشكل جزئي بالإضافة إلى 3 كنائس".

وأضافت أن "65 ألف وحدة سكنية دمرها الاحتلال كليا و290 ألف وحدة سكنية جرى تدميرها بشكل جزئي، 30 مستشفى أخرجوا من الخدمة، 53 مركزا صحيا خرجوا عن الخدمة، 150 مؤسسة صحية استهدفت بشكل جزئي، 121 سيارة إسعاف جرى تدميرها و200 موقع أثري وتراثي دمرها الاحتلال".