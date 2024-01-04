شهيد برصاص الاحتلال قرب طوباس

اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون معززة بعدد من الآليات ترافقها جرافة عسكرية، ودارت مواجهات مع الشبان الذين أغلقوا مدخل البلدة بالإطارات المطاطية المشتعلة.

استشهد الشاب أسيد بني عودة (29 عاما) فجر اليوم الخميس، بعد إصابته برصاص الاحتلال في طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

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وأصيب الشاب بني عودة بجراح حرجة خلال مواجهات عنيفة اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال لبلدة طمون، نقل على إثرها إلى مستشفى طوباس التركي، حيث أعلن عن استشهاده متأثرا بجراحه.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون معززة بعدد من الآليات ترافقها جرافة عسكرية، ودارت مواجهات مع الشبان الذين أغلقوا مدخل البلدة بالإطارات المطاطية المشتعلة.

وتصدت مجموعة من المقاومين لقوات الاحتلال، وتم استهدافها بالرصاص والعبوات الناسفة محلية الصنع، قرب حاجز تياسير شرقي طوباس.

ودارت مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة طوباس، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الإنارة في سماء المدينة.

وألقى على مدار ساعتين القنابل المضيئة فوق محافظة طوباس بشكل كثيف.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن الاحتلال اعتقل الشاب يزيد رايق بشارات، بعد مداهمة منزل ذويه في البلدة.

وأضاف أن الاحتلال يعتقل الشاب بشارات للمرة الثانية خلال أشهر، للضغط على والده لتسليم نفسه.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في البلدة، وعاثت فيها خرابا.