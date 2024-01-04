5630 معتقلا بالضفة منذ طوفان الأقصى

تواصل قوات الاحتلال اقتحام مخيم نور شمس قضاء طولكرم منذ أكثر من 30 ساعة، والذي يتعرض لعدوان شامل، وعمليات تحقيق ميداني واسعة للمئات من الفلسطينيين، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وصباح اليوم الخميس، 30 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم الصحافي وفا عواد، وأسرى سابقون.

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وتركزت عمليات الاعتقال في محافظتي رام الله، والخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: بيت لحم، طوباس، طولكرم، نابلس، وجنين، بحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

وتواصل قوات الاحتلال اقتحام مخيم نور شمس قضاء طولكرم منذ أكثر من 30 ساعة، والذي يتعرض لعدوان شامل، وعمليات تحقيق ميداني واسعة للمئات من الفلسطينيين، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح.

وفي ضوء استمرار العملية العسكرية لم يتسن للمؤسسات الفلسطيني التي تعنى بشؤون الأسرى التأكد من أعداد المعتقلين وأبقى الاحتلال على اعتقالهم.

وإلى جانب عمليات الاعتقال، فإن الاحتلال أعطى من حقق معهم ميدانيا، وأفرج عنهم أرقام، وطلب منهم عدم العودة إلى المخيم حتى يوم الجمعة المقبل.

ورافق حملة الاعتقالات عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، وإطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل، ومصادرة المركبات، إضافة إلى عمليات تخريب واسعة طالت البنى التحتية.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" بالسابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى نحو 5630، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.