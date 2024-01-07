عباس في القاهرة لبحث "الوقف الفوري" للحرب على غزة

لقاء سيجمع الرئيس الفلسطيني مع نظيره المصري لبحث سبل التعاون الثنائي من أجل الوقف الفوري والمستدام لحرب الإبادة الجماعية على غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وصل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأحد، إلى القاهرة، لبحث سبل "الوقف الفوري" للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"ن إن عباس "قد "وصل، الأحد، إلى مصر، في زيارة رسمية تلبية لدعوة شقيقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي"، دون تحديد مدة الزيارة.

ونقلت الوكالة عن السفير الفلسطيني لدى مصر دياب اللوح، قوله: إن "لقاء قمة سيجمع عباس مع السيسي (لم يحدد موعده) لبحث سبل التعاون الثنائي من أجل الوقف الفوري والمستدام لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية".

كما سيبحثان، وفق السفير، "الجهود المصرية والعربية والإقليمية والدولية المبذولة للتعامل مع الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة (...) ومنع تهجير الشعب الفلسطيني، ووقف اعتداءات وجرائم قوات الاحتلال ومستوطنيه على الضفة والقدس".

وأكد السفير اللوح، أن الزيارة تهدف إلى "إنجاح الجهود الحثيثة التي تبذلها الشقيقة مصر وعدد من الدول الشقيقة والصديقة لوقف حرب الإبادة الجماعية".

كما تهدف إلى "فتح أفق سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة والمتصلة جغرافيًا على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس"، وفق المصدر ذاته.

وتوسطت القاهرة بالإضافة إلى الدوحة وواشنطن، لهدنة إنسانية مؤقتة بين إسرائيل و"حماس"، انتهت صبيحة 1 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أسفرت عن تبادل أسرى بين الطرفين، ودخول كميات محدودة من المساعدات الإغاثية والوقود إلى قطاع غزة المحاصر.