إصابات بمواجهات واشتباكات واعتقالات بالضفة

تركزت الاقتحامات والاشتباكات في محافظات، جنين، وطولكرم، وقلقيلة، ونابلس، وسلفيت، ورام الله والبيرة، والخليل، وبيت لحم، خلالها تم اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات مسلحة في بعض البلدات والمخيمات بالضفة، أسفرت عن إصابات.

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وبحسب المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى، فإن قوات الاحتلال اعتقلت عشرات الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة والضلوع في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وتركزت الاقتحامات والاشتباكات في محافظات، جنين، وطولكرم، وقلقيلة، ونابلس، وسلفيت، ورام الله والبيرة، والخليل، وبيت لحم، خلالها تم اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة، حيث داهمت العديد من المنازل وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، ونفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في بلدة حوسان ببيت لحم، حيث طالت الاعتقالات: حسام مشهور حمامرة، وإسماعيل محمد إسماعيل زعول، ومحمد رائد عودة حمامرة، ومحمود نضال شومان.

وفي محافظة نابلس، داهمت قوات الاحتلال أحد المنازل في بلدة قبلان جنوب نابلس وانتشر الجنود بكثافة في محيطه، حيث اعتقلت القوات محمد جودة وعبادة جودة وعمر جودة، وداهمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد عزام الأقرع وحولته لمركز تحقيق ميداني للمعتقلين في البلدة.

وفي محافظة طولكرم، أطلق مسلحون النار على قوات الاحتلال على حاجز "عناب" قرب بلدة عنبتا، حيث قامت القوات المستهدفة باقتحام البلدة.

إلى ذلك، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها مدينتي رام الله والبيرة.

وحاصرت قوات الاحتلال إحدى البنايات في حي "بطن الهوى" برام الله، وبناية أخرى في حي "أم الشرايط" بالبيرة، وانتشرت في عدة أحياء بالمدينتين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن المواجهات في رام الله والبيرة أسفرت عن 8 إصابات، إحداها لفتى بالرصاص الحي بالقدم ونقل إلى مجمع فلسطين الطبي، وإصابة بالرصاص المطاط بالجبين، و6 إصابات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

وانسحبت قوات الاحتلال بعد اعتقال طبيب التخدير الدكتور أيسر نصر البرغوثي، من عمارة سكنية في حي بطن الهوا، والممرض مريد دحادحة من ضاحية التربية قرب مخيم الجلزون برام الله، والدكتور خالد خاروف من حي أم الشرايط.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي دورا ويطا بمحافظة الخليل، وفتشت عدد من منازل الفلسطينيين. ونقلت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة لشاب برصاص الاحتلال، إلى مستشفى يطا الحكومي.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال، اقتحمت منطقة العلقه في بلدة دورا جنوب الخليل، وداهمت وفتشت منزل الأسير عايد دودين، فيما قامت بتفجير أبواب عدد من المنازل القديمة وغير المأهولة، وتفتيشها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة رقعه ببلدة يطا، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها، عرف من بين أصحابها، رأفت خالد جبور، ومنازل أخرى تعود لنفس العائلة.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم العروب شمال الخليل، فيما تم استهداف البرج العسكري المقام على مدخل المخيم بالزجاجات الحارقة، كما استهدفت مجموعة من المسلحين قوات الاحتلال في منطقة الظهر ببلدة بيت أمر.

وفي محافظة سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر الديك، وأطلقت قنابل الصوت والرصاص الحي على إحدى السيارات في البلدة.

واقتحمت قوة راجلة من جيش الاحتلال بلدة يعبد قضاء جنين، وانتشرت في أحياء البلدة، وسط إطلاق الرصاص بشكل عشوائي، وداهمت عددا من المنازل، واعتدت بالضرب على الشاب أحمد هاني حمارشة.

واستهدف الشبان قوات الاحتلال بعدد من العبوات الناسفة محلية الصنع "أكواع".

واقتحمت قوات راجلة ومحمولة من جيش الاحتلال الحارة الشرقية في بلدة عرابة جنوب جنين، ونصبت حاجزا على مدخل البلدة، وداهمت عددا من المحلات التجارية.