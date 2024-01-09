الاحتلال يفجر منزلي الشهيدان مراد وإبراهيم نمر في صور باهر

أغلقت سلطات الاحتلال منزلي الشهيدين نمر شهر كانون الأول الماضي، ومنعت العائلتين من استخدامهما، وذلك بعد أيام من عملية إطلاق النار التي نفذها الشقيقين نمر في منطقة "راموت" أدت إلى مقتل 4 إسرائيليين.

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الثلاثاء، منزلي الشهيدان مراد وإبراهيم نمر في بلدة صور باهر في القدس المحتلة.

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واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال في وقت سابق من صباح اليوم، صور باهر وحاصرت منزلي الشهيدين مراد (38 عاما)، وإبراهيم نمر (30 عاما) في البلدة، وطالبت السكان في المنطقة إخلاء الحي السكني والابتعاد، وذلك تمهيدا لتفجيرهما، وذلك بعد زرع متفجرات بالمنزلين.

وأغلقت سلطات الاحتلال منزلي الشهيدين نمر شهر كانون الأول الماضي، ومنعت العائلتين من استخدامهما، وذلك بعد أيام من عملية إطلاق النار التي نفذها الشقيقين نمر في منطقة "راموت" أدت إلى مقتل 4 إسرائيليين.

واستشهد مراد وإبراهيم نمر، برصاص الاحتلال في نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قرب مستوطنة "راموت" المقامة على أراضي الفلسطينيين شمال غربي القدس، عقب العلمية المسلحة التي نفذها مراد وإبراهيم وأسفرت عن مقتل 4 إسرائيليين.