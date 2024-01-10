الحرب على غزة: شهداء وإصابات بغارات إسرائيلية وقصف متواصل على خانيونس

تشهد مناطق متفرقة من القطاع معارك ضارية بين فصائل المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية خاصة في شمالي ووسط القطاع، فيما تستمر الاشتباكات المسلحة في مختلف محاور التوغل.

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، اليوم الأربعاء، يومها الـ 96، حيث واصل الطيران الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة بالقطاع، فيما واصلت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية في محافظة خانيونس.

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وشهد قطاع غزة سلسلة غارات استهدفت مخيم المغازي، ودير البلح، والنصيرات والزوايدة وخانيونس، إذ خلفت الغارات عشرات الشهداء ومئات الجرحى، وبذلك ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 23210 شهداء، والمصابين إلى 59176 مصابا، بحسب ما أفادت وزارة الصحة في غزة.

يأتي ذلك، فيما تشهد مناطق متفرقة من القطاع معارك ضارية بين فصائل المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية خاصة في شمالي ووسط القطاع، فيما تستمر الاشتباكات المسلحة في مختلف محاور التوغل.

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الأربعاء، مقتل جندي وإصابة آخر في معارك في قطاع غزة، علما أنه أعلن، الثلاثاء، مقتل 11 ضابطا وجنديا ليبلغ عدد قتلاه المعلن 520 منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول /أكتوبر 2023.