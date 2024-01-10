حماس: تصريحات بلينكن تعكس مدى التورط الأميركي بالإبادة الجماعية بغزة

قالت حماس في بيان لها: "نرفض المغالطات والرواية المضللة التي لا زال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يصر على ترديدها، بعد ستة وتسعين يوما من العدوان الصهيوني الهمجي على المدنيين الفلسطينيين، والمستمر بدعم كامل من إدارة الرئيس بايدن".

أكدت حركة حماس، رفضها لتصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، التي اعقبت لقاءه بمسؤولين إسرائيليين، أمس الثلاثاء، في تل أبيب، والتي حاول من خلالها تبرير جرائم الجيش الإسرائيلي بغزة ضد المدنيين.

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وقالت حماس في بيان لها صباح اليوم الأربعاء: "نرفض المغالطات والرواية المضللة التي لا زال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يصر على ترديدها، بعد ستة وتسعين يوما من العدوان الصهيوني الهمجي على المدنيين الفلسطينيين، والمستمر بدعم كامل من إدارة الرئيس بايدن".

واعتبرت حماس محاولات الوزير بلينكن تبرير الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين، بالقول إن المقاومة الفلسطينية تتمركز بين المدنيين، هي محاولات بائسة، لغسل أيدي الاحتلال المجرم من دماء أطفال ونساء وشيوخ غزة، الذين تجاوَز عددهم الثلاثين ألف شهيدا، بحسب ما جاء في البيان.

وأكدت حماس في بيانها أن تلك التصريحات "تعكس مدى التورط الأميركي في هذه الجرائم والانتهاكات الواسعة لكافة القوانين الدولية التي يرتكبها الجيش الصهيوني الفاشي في قطاع غزة".

وكان بلينكن قد صرح في مؤتمر صحافي مساء أمس في تل أبيب، أنه "من الضروري أن تحقق إسرائيل هدفها وألا يتكرر ما حدث في السابع من تشرين الأول/أكتوبر مرة أخرى"، مجددا تأكيده دعم واشنطن ما اعتبره "حق إسرائيل في منع حدوث السابع من أكتوبر مرة أخرى".

واعتبر بلينكن أن "مواجهة عدو يختبئ خلف المدنيين والمدارس والمستشفيات"، بحسب زعمه، لها تكلفة عالية من الضحايا المدنيين.