الحرب على غزة: مجزرة جديدة برفح وقصف عنيف على خانيونس

دخل الحرب الإسرائيلية على غزة، اليوم الخميس، يومه الـ 97، حيث بلغ عن ارتكاب الجيش الإسرائيلي مجزرة جديدة في رفح خلال ساعات الفجر، وتزامن ذلك مع استشهاد نحو 200 فلسطيني في 14 مجزرة وثقتها وزارة الصحة في غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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وارتفعت حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة إلى 23,357 شهيدا، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى 59,410 منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفقا لآخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في القطاع،

ونفذ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، خاصة على محافظة خانيونس، فيما جددت المدفعية الإسرائيلية قصف مربعات سكنية في مخيمات البريج، والمغازي، والنصيرات، ما أسفر عن عشرات الشهداء ومئات الإصابات.

وتواصلت الغارات الإسرائيلية تزامنا مع اشتباكات عنيفة بين المقاومة والقوات الإسرائيلية جنوب شرق محافظة خانيونس، فيما تشهد محاور التوغل معارك ضارية.

يأتي ذلك، فيما يترقب العالم أولى جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي، للنظر في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعيّة بحق الفلسطينيين في غزة.