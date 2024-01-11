غزة: حصيلة الشهداء الصحافيين ترتفع إلى 117

تخطّى عدد الصحافيين الذين استشهدوا جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، مجموع الصحافيين الذين قتلوا بالعالم عامي 2021 و2022.

ارتفعت حصيلة الشهداء الصحافيين والصحافيات في قطاع غزة إلى 117؛ من جراء الحرب والقصف الإسرائيلي المتواصل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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وقال مكتب الإعلام الحكومي في القطاع، في بيان "ارتفع عدد الشهداء الصحافيين إلى 117 صحافيا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة، وذلك بعد ارتقاء الزميلين الصحافيين فؤاد أبو خماش ومحمد الثلاثيني".

ويتهم مكتب الإعلام الحكومي ومؤسسات حقوقية الجيش الإسرائيلي بـ"تعمد" استهداف الصحافيين الفلسطينيين منذ بدء الحرب، لمنع نقل "الجرائم" التي يرتكبها في غزة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية أمس الأربعاء، إن الشهيد أبو خماش وهو مصور متطوع لديها "استشهد برفقة 5 آخرين بينهم 3 من أفرادها، بقصف إسرائيلي استهدف مركبة إسعاف وسط القطاع".

والشهداء الصحافيون والصحافيات هم: محمد يونس الزيتونية، ومحمد عبد الخالق العف، محمد الصالحي، إبراهيم لافي، محمد جرغون، أسعد شملخ، سعيد الطويل، هشام النواجحة، محمد أبو رزق، عائد النجار، محمد أبو مطر، رجب النقيب، أحمد شهاب، عبد الرحمن شهاب، حسام مبارك، هاني المدهون، عصام بهار، محمد بعلوشة، عبد الهادي حبيب، علي نسمان، أنس أبو شمالة، سميح النادي، خليل أبو عاذرة، محمود أبو ظريفة، محمد علي، إيمان العقيلي، محمد لبد، محمد الشوربجي، رشدي السراج، محمد الحسني، سائد حلبي، جمال الفقعاوي، أحمد أبو مهادي، ياسر أبو ناموس، سلمى مخيمر، دعاء شرف، سلام ميمة، ماجد كشكو، عماد الوحيدي، حذيفة النجار، نظمي النديم، مجد عرندس، إياد مطر، محمد البياري، محمد أبو حطب، زاهر الأفغاني، مصطفى النقيب، هيثم حرارة، محمد الجاجة، يحيى أبو منيع، محمد أبو حصيرة، محمود مطر، أحمد القرا، موسى البرش، أحمد فطيمة، يعقوب البرش، عمرو أبو حية، مصطفى الصواف، عبد الحليم عوض، ساري منصور، حسونة إسليم، بلال جاد الله، علاء النمر، آيات خضورة، محمد الزق، عاصم البرش، محمد عياش، مصطفى بكير، أمل زهد، مصعب عاشور، نادر النزلي، جمال هنية، عبد الله درويش، منتصر الصواف، مروان الصواف، أدهم حسونة، محمد فرج الله، حذيفة لولو، حسان فرج الله، شيماء الجزار، محمود سالم، عبد الحميد القريناوي، حمادة اليازجي، حسام عمار، عُلا عطا الله، دعاء الجبور، نرمين قواس، محمد أبو سمرة، عبد الكريم عودة، أحمد أبو عبسة، حنان عياد، سامر أبو دقة، رامي بدير، عاصم كمال موسى، علي عاشور، مشعل شهوان، حنين القطشان، عبد الله علوان، عادل زعرب، علاء أبو معمر، محمد خليفة، محمد أبو هويدي، أحمد جمال المدهون، محمد عبد الخالق العف، محمد يونس الزيتونية، محمد خير الدين، أحمد ماهر خير الدين، جبر أبو هدروس، أكرم الشافعي، حمزة وائل الدحدوح، مصطفى ثريا، علي أبو عجوة، عبد الله بريص، محمد أبو داير، أحمد بدير، شريف عكاشة، هبة العبادلة، فؤاد أبو خماش ومحمد الثلاثيني.

وتخطّى عدد الصحافيين الذين استشهدوا جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، مجموع الصحافيين الذين قتلوا بالعالم عامي 2021 و2022.

ووفقا لبيانات محلية ودولية، قتل 109 من الصحافيين بالعالم عامي 2021 و2022، بينما وصل قتلى الصحافيين جراء الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 117.