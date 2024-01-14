الأونروا: الحرب الدائرة منذ 100 يوم بغزة تلطخ إنسانيتنا

قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، في بيان "إن جسامة الموت، والدمار، والتهجير، والجوع، والخسارة، والحزن في الأيام الـ 100 الماضية يلطخ إنسانيتنا المشتركة".

اعتبرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة "تلطخ إنسانيتنا المشتركة" بمرور 100 يوم على الحرب الإسرائيلي على القطاع المحاصر.

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وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، في بيان "إن جسامة الموت، والدمار، والتهجير، والجوع، والخسارة، والحزن في الأيام الـ 100 الماضية يلطخ إنسانيتنا المشتركة".

وأشار لازاريني إلى أن الفلسطينيين تعرضوا لأكبر تهجير منذ عام 1948 بسبب القصف، وأضاف أن "1.4 مليون شخص لجؤوا إلى ملاجئ الأونروا واضطروا للعيش في ظروف غير إنسانية".

واعتبر أن "الـ 100 يوم الأخيرة كأنها 100 عام لسكان غزة"، وقال إن معظم سكان غزة سيحملون الجروح الجسدية والنفسية الناجمة عن الهجمات مدى الحياة.

وقال: "على الرغم من النداءات المتكررة، فلا يزال وقف إطلاق النار الإنساني غير ساري المفعول لوقف قتل الناس في غزة وتمكين التسليم الآمن للغذاء، والدواء، والماء، والمأوى. أدى قدوم فصل الشتاء لمفاقمة تدهور ظروف الحياة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في العراء".

وفشل مجلس الأمن في اعتماد قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يشهد عدوانا إسرائيليا طاحنا تسبب باستشهاد وجرح عشرات الألاف من أهالي القطاع، نصفهم تقريبا من النساء والأطفال.

وأدى القصف الإسرائيلي لسقوط المئات من الطواقم الطبية والصحافيين والعاملين في المؤسسات الإنسانية والدولية.

وحذرت العديد من المنظمات والهيئات الدولية من استمرار الأوضاع الحالية في قطاع غزة، واصفة ما يحدث بأنه حرب إبادة جماعية.

ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى، أمس السبت، أكثر من 23 ألف شهيد ونحو 60 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لوزارة الصحة بالقطاع والأمم المتحدة.