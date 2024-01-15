الاحتلال يقتحم جامعة النجاح ويعتقل 20 طالبا

أعضاء مجلس الطلبة وممثلين عن بعض الكتل الطلابية ينظمون منذ 26 يوما اعتصاما أمام مبنى إدارة الجامعة في الحرم القديم، لتحصيل عدة مطالب تتعلق بتسهيلات في دفع القسط الجامعي وتسهيلات أخرى إدارية وأكاديمية، مراعاة للظروف الحالية.

المرة الأولى التي تقتحم فيها قوات الاحتلال حرم جامعة النجاح منذ عقود(Getty Images)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، الحرم القديم لجامعة النجاح الوطنية بمدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت عددا من الطلبة المعتصمين داخله، ومن ضمنهم رئيس مجلس اتحاد الطلبة.

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واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس من عدة محاور، وحاصرت الحرم الجامعي القديم لجامعة النجاح ونشرت القناصة على البنايات المجاورة، قبل أن تقتحم الحرم الجامعي بجنودها وآلياتها.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات تفتيش داخل مباني الحرم الجامعي، وعلى أسطحها، وفق ما أظهرته مقاطع مصورة تم تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

جيش الاحتلال يعتقل كافة الطلبة المعتصمين داخل جامعة النجاح بنابلس

وأكد مجلس الطلبة في تصريح مقتضب، اعتقال قوات الاحتلال لجميع الطلبة المعتصمين داخل أسوار الجامعة، ومن ضمنهم رئيس مجلس اتحاد الطلبة محمد سلامة.

ولم يتضح عدد الطلبة الذين اعتقلهم الاحتلال من داخل الحرم الجامعي، في حين أكدت مصادر محلية تواجد نحو 20 طالبا داخل الحرم الجامعي قبل اقتحامه.

يشار إلى أن أعضاء مجلس الطلبة وممثلين عن بعض الكتل الطلابية ينظمون منذ 26 يوما اعتصاما أمام مبنى إدارة الجامعة في الحرم القديم، لتحصيل عدة مطالب تتعلق بتسهيلات في دفع القسط الجامعي وتسهيلات أخرى إدارية وأكاديمية، مراعاة للظروف الحالية.

ويذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تقتحم فيها قوات الاحتلال حرم جامعة النجاح منذ عقود.