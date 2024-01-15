الضفة الغربية: 5930 معتقلا منذ "طوفان الأقصى" بينهم 55 اعتقلوا اليوم

تركزت عمليات الاعتقال في محافظة نابلس حيث جرى اعتقال 25 طالبا من حرم جامعة النجاح الوطنية، والتي شهدت اقتحام واسع، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: الخليل، جنين، رام الله، طوباس، والقدس.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الإثنين حملة اعتقالات واسعة طالت 55 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم سيدة من الخليل، وطفلان، وأسرى سابقون، بحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

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وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة نابلس حيث جرى اعتقال 25 طالبا من حرم جامعة النجاح الوطنية، والتي شهدت اقتحام واسع، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: الخليل، جنين، رام الله، طوباس، والقدس.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

واقتحمت قوات الاحتلال منازل الأسرى نائل البرغوثي، ومراد البرغوثي، وربيع البرغوثي، في بلدة كوبر قضاء رام الله وفتشتهم وخربت محتوياتهم، وصادرة مركبتي لعائلتي الأسيرين نائل وربيع، إلى جانب مصادرة أموال.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى أكثر من 5930، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وتأتي حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر المنصرم، والتي استهدفت كافة الفئات، ومنها الطلبة في مختلف الجامعات الفلسطينية.

يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقا.