اقتحامات واعتقالات بالضفة تخللتها مواجهات واشتباكات

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات وتفتيشات في مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اشتباكات ومواجهات في بعض المناطق وإصابات بصفوف الفلسطينيين، فيما أسفرت الحملة عن اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس برفقة جرافة عسكرية، حيث اندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة.

واستهدفت مجموعات مسلحة آليات الاحتلال بعبوات متفجرة خلال اقتحام المنطقة الشرقية بنابلس، فيما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي باتجاه الفلسطينيين، ما أدى لإصابة فتى.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة شاب بشظايا رصاص الاحتلال في القدم خلال المواجهات في مخيم عسكر الجديد، وشاب آخر شاب بعد اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب في منطقة الطور بنابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر حامد العامودي عقب اقتحام منزله في شارع كشيكة بمدينة نابلس.

وشرعت جرافة الاحتلال بتخريب وتجريف قرب مخيم عسكر شرق نابلس.

واقتحمت قوة من جيش الاحتلال بلدة بيت فوريك شرق نابلس وسط اندلاع مواجهات مع عشرات الشبان.

وفي محافظة قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء بالمدنية، واعتقلت أحد المطاردين بعد مداهمة منزله.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوة خاصة من جيش الاحتلال اعتقلت المطارد أوس أبو علي بعد اقتحام منزله في حي كفر سابا بمدينة قلقيلية.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محسن شريم بعد اقتحام منزله في حي كفر سابا بالمدينة، في حين دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية خلال اقتحامها المدينة.

وفي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير الدكتور أيسر البرغوثي بحي الطيرة، كما اعتقلت الأسير المحرر عطا حازم الريماوي من بيت ريما، أثناء مروره عن حاجز حوارة بنابلس، وهو شقيق الشهيد أحمد الريماوي.

واعتدى مستوطنون على منزل المواطن نمر عبد الكريم عواشرة من سنجل شمال رام الله وحطوا زجاج ثلاث سيارات تعود ملكيتها للعائلة.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة أريحا، وحاصرت أحد المنازل في مخيم عين السلطان، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومين.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن مسلحين استهدفوا قوات الاحتلال بعبوة محلية الصنع خلال مواجهات في مخيم عين السلطان بمدينة أريحا.

واعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان فجر اليوم، عقب اقتحام بلدة دورا قضاء الخليل، وهم: رأفت طالب أبو سباع، وأيهم فيصل الحروب، وحمزة منجد قزاز.