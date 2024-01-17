أكثر من 6 آلاف حالة اعتقال بالضفة منذ "طوفان الأقصى"

تركزت عمليات الاعتقال في محافظتي رام الله، والخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات طولكرم، بيت لحم، قلقيلية، أريحا، والقدس، بحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء، 45 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم سيدتان، وطفلان، وأسرى سابقون، بالإضافة لاعتقال عدد من عمال غزة من بلدة عزون قضاء قلقيلية.

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وتركزت عمليات الاعتقال في محافظتي رام الله، والخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات طولكرم، بيت لحم، قلقيلية، أريحا، والقدس، بحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام واسعة أثناء حملات الاعتقال في المدن والبلدات والمخيمات، يرافقها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، والقتل العمد، ومصادرة المركبات، والأموال إضافة إلى عمليات تخريب واسعة تطال البنى التحتية.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى نحو 6025، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وتأتي حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر، والتي استهدفت كافة الفئات وبشكل غير مسبوق.

يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقا.