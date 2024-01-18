مواجهات واعتقالات بالضفة وإصابات باشتباكات بالأمعري وقلقيلية

تركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات وتفتيشات في مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اشتباكات ومواجهات في بعض المناطق وإصابات بصفوف الفلسطينيين، فيما أسفرت الحملة عن اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

في محافظة رام الله، دارت اشتباكات واندلعت مواجهات عنيفة عقب اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الأمعري، أصيب خلالها 7 شبان برصاص الاحتلال، بحسب ما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

واقتحمت قوات خاصة من جيش الاحتلال مخيم الأمعري تبعها تعزيزات من جيش الاحتلال، ونفذت حملة دهم وتفتيش واسعة طالت العديد من المنازل والمحلات والمخازن.

واقتحمت قوات الاحتلال حي سطح مرحبا ومنطقة شارع القدس بمدينة البيرة، ودارت مواجهات مع الشبان الذي استهدفوا آليات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اقتحمت عددا من القرى والبلدات بالمحافظة، واعتقلت الشاب أحمد زهير الريماوي بعد مداهمة منزله في بلدة بيت ريما، ومحمد كسواني بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح خلال تواجده في مكان عمله بالمزرعة الغربية.

واعتقلت القوات الشابين معتصم نصر مسحل وهادي نصر البرغوثي بعد مداهمة منزليهما في بلدة دير غسانة غربا.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس من عدة محاور، ونفذت عمليات دهم في عدة أحياء، اعتقلت خلالها الشاب مصطفى يوسف سعد من حي العامرية، والشاب حسن منصور من منزله بحي الضاحية.

وشهدت مدينة قلقيلية اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة وانتشرت في أحيائها.

وأطلق مقاومون الرصاص وفجروا عددا من العبوات الناسفة محلية الصنع بآليات الاحتلال.

وتسللت قوة خاصة من جيش الاحتلال إلى حارة السفيري بالمدينة، واعتقلت الشاب محمد بلال زيد، بعد مطاردة استمرت عدة شهور.

وأطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه مركبة خلال اقتحام منطقة صوفين بقلقيلية، وفرضت طوقا أمنيا مشددا على المنطقة، تزامنا مع سماع أصوات اشتباكات في المنطقة.

ومن محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال مؤمن عبيد من منزله في بلدة فرعون، كما اعتقلت الشاب محمد طلال أبو ياسين بعد مداهمة منزله في بلدة بلعا.

واقتحمت قوات الاحتلال الأسير المحرر رامي راتب الديك خلال اقتحام بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب، وداهمت عددا من المنازل واعتقلت الشاب أنس جوابرة عقب اقتحام منزله والاعتداء عليه. كما اقتحمت القوات بلدة إذنا، وشنت حملة دهم لعدد من المنازل.