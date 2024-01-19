الحرب على غزة: شهداء في خان يونس ونسف مربعات سكنية بالكامل

واصلت قوات الاحتلال قصفها المدفعي المكثف في محيط مستشفى الأمل في خان يونس، كما استهدفت قوات الاحتلال وسط المدينة بعدة غارات وبقصف مدفعي.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرب على قطاع غزة، لليوم الـ105 على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، وسط وضع إنساني مأساوي ونزوح أكثر من 90% من السكان.

وارتفعت حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة إلى 24,620 شهيدا، فيما بلغت حصيلة الجرحى 61,830 جريحا من جراء القصف المتواصل على المناطق والمنازل المأهولة في أنحاء القطاع منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر فلسطينية بأنه استُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، في قصف نفذته طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس في قطاع غزة، التي كانت نسفت فيها قوات الاحتلال مربعات سكنية بشكل كامل.

وقالت المصادر إن أربعة مواطنين، على الأقل، ارتقوا في قصف لقوات الاحتلال على المنطقة الغربية في مدينة خان يونس، استهدف منزلا لعائلة الكاظمي.

وواصلت قوات الاحتلال قصفها المدفعي المكثف في محيط مستشفى الأمل في خان يونس، كما استهدفت قوات الاحتلال وسط المدينة بعدة غارات وبقصف مدفعي.

وفي المقابل، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها أوقعت عشرات الجنود الإسرائيليين قتلى وجرحى في عمليات منفصلة.

ومساء أمس الخميس، ارتقى عدد من المواطنين وجرح آخرون بقصف نفذه الاحتلال الإسرائيلي على بناية سكنية غرب مدينة غزة، بينما نقل مواطنون جثامين 4 شهداء إلى المستشفى الأوروبي ارتقوا بعد قصف في خان يونس.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الفوسفور الأبيض على منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس، ونفذت قصفا في محيط مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار شرق رفح جنوب القطاع، واستهدف بصاروخ برج العنتر في شارع غزة القديم ببلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

كما حاصرت قوات الاحتلال عدة مدارس تؤوي آلاف النازحين غرب حي تل الهوا بمدينة غزة، بينما واصلت تفجير مربعات سكنية في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.

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