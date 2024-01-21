الاحتلال يهدم منزلي الشهيدين عبد القادر ونصر القواسمي بالخليل

قامت قوات الاحتلال باقتحام ومحاصرة منزل الشهيد نصر الله القواسمي الكائن في منطقة دائرة السير بالخليل، حيث قامت بتفجيره بعد تفخيخه بالمتفجرات، إخلاء السكان بالمنازل المحيطة به، في حين هدمت جرافات الاحتلال منزل الشهيد عبد القادر القواسمي.

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلي الشهيدين عبد القادر القواسمي ونصر الله القواسمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم الأحد.

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وقامت قوات الاحتلال باقتحام ومحاصرة منزل الشهيد نصر الله القواسمي الكائن في منطقة دائرة السير بالخليل، حيث قامت بتفجيره بعد تفخيخه بالمتفجرات، إخلاء السكان بالمنازل المحيطة به، في حين هدمت جرافات الاحتلال منزل الشهيد عبد القادر القواسمي.

ودمرت جرافة الاحتلال مركبات الفلسطينيين في محيط منزل الشهيد عبد القادر، بينما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والرصاص باتجاه الفلسطينيين.

وأصيب شاب بالرصاص المطاطي في الوجه خلال مواجهات مع الاحتلال بمنطقة دائرة السير بالخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل في ساعة متأخرة من الليل رفقة آليات ثقيلة، وأغلقت عددا من الطرق ومنعت الفلسطينيين من التنقل والحركة في عدة أحياء.

وطلبت قوات الاحتلال من سكان بعض المنازل القريبة من منزل عائلة الشهيد نصر الله القواسمه الكائن في منطقة دائرة السير، إخلاء منازلهم تمهيدا لتفجيره.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الشهيد نصر الله القواسمة، ومنزلي الشهيدين عبد القادر القواسمة، وحسن قفيشة، في 30 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وأخذت قياسات منازلهم تمهيدًا لتفجيرها.

واستشهد الشبان الثلاثة برصاص الاحتلال في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بعد تنفيذهم عملية إطلاق نار على حاجز النفق العسكري بين مدينتي القدس وبيت لحم، أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 7 إسرائيليين بجروح متفاوتة.