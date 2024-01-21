الحرب على غزة: اشتباكات في شمال القطاع ومعارك في خانيونس

شهدت محاور التوغل في خانيونس معارك ضارية، في وقت تجددت الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي في جباليا وبيت لاهيا شمال القطاع، وفي شرق خانيونس.

دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة، اليوم الأحد، يومها السابع بعد المئة، في وقت واصل الطيران الإسرائيلي غاراته على مناطق مختلفة بالقطاع، فيما جددت المدفعية الإسرائيلية قصفها لمخيم جباليا ومحيط مستشفى ناصر ومراكز الإيواء.

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وأوقعت الغارات الإسرائيلية عشرات الشهداء ومئات الإصابات جلهم من الأطفال والنساء والكبار بالسن، وبذلك بلغ عدد الشهداء جراء الحرب الإسرائيلية 24 ألفًا و927 شهيدا بالإضافة لـ 62 ألفا و388 جريحا، وفق وزارة الصحة في غزة.

يأتي ذلك فيما شهدت محاور التوغل في خانيونس معارك ضارية، في وقت تجددت الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي في جباليا وبيت لاهيا شمال القطاع، وفي شرق خانيونس.

وعادت وتيرة الاشتباكات في شمال القطاع خصوصاً في شرق وغرب مدينة غزة، حيث تشهد منطقتا الكرامة وأبراج المخابرات معارك عنيفة، وسط غارات وقصف مدفعي على مناطق مأهولة.

ويواصل الطيران الإسرائيلي شن غارات عنيفة على مخيمات النصيرات والبريج ومناطق في دير البلح، في وسط القطاع، بالتزامن مع اشتباكات على الأرض.

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل أحد جنوده في معارك غزة، السبت، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه حتى اليوم اعترف الجيش الإسرائيلي بشكل رسمي بمقتل 531 ضابطا وجنديا إسرائيليا منذ معركة "طوفان الأقصى" بالسابع من تشرين الأول/ أكتوبر، من بينهم 196 قتيلا في المعارك البرية داخل غزة.