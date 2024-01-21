فلسطينيات | الحرب على غزة 2023
21/01/2024 - 11:06

6170 حالة اعتقال بالضفة منذ 7 أكتوبر

توزعت عمليات الاعتقال على محافظات، جنين، نابلس، رام الله، الخليل، والقدس، رافقها تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

6170 حالة اعتقال بالضفة منذ 7 أكتوبر

اعتقالات واسعة في مخيم نور شمس (Getty Images)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس، وحتى صباح اليوم الأحد، 15 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم أسرى سابقون، بحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

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وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات، جنين، نابلس، رام الله، الخليل، والقدس، رافقها تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى أكثر من 6170، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقا.

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