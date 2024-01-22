6195 معتقلا بالضفة منذ طوفان الأقصى

تركزت عمليات الاعتقال في محافظتي الخليل، وجنين، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات طولكرم، قلقيلية، رام الله، أريحا، نابلس، والقدس.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الإثنين، 25 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم طفل، وأسرى سابقون.

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وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، تركزت عمليات الاعتقال في محافظتي الخليل، وجنين، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات طولكرم، قلقيلية، رام الله، أريحا، نابلس، والقدس.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام واسعة أثناء حملات الاعتقال، يرافقها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، والقتل العمد، ومصادرة المركبات، والأموال إضافة إلى عمليات تخريب واسعة تطال البنى التحتية.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ بدء معركة "وفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى نحو 6195، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وتأتي حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، تأتي في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر، والتي استهدفت كافة الفئات وبشكل غير مسبوق.

يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقا.