الضفة.. ارتفاع حصيلة المعتقلين الفلسطينيين إلى 6220 منذ 7 أكتوبر

بلغت حصيلة المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية في السجون الإسرائيلية 6220، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وفق بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ونادي الأسير الفلسطيني.

ارتفعت حصيلة المعتقلين من الضفة الغربية في السجون الإسرائيلية، إلى 6220 منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وذلك بعد اعتقال 25 فلسطينيا، فجر اليوم الثلاثاء.

أفاد بذلك بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (حكومية)، ونادي الأسير (أهلي).

وقالت المؤسستان إنه "ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر من العام المنصرم، إلى أكثر من 6220".

وأوضحتا أن "هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن".

وأضافت الهيئة والنادي أن الجيش الإسرائيلي اعتقل "منذ مساء أمس (الاثنين)، وحتى صباح اليوم الثلاثاء 25 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون".

ووفق المؤسستين، توزعت عمليات الاعتقال على محافظات طولكرم ونابلس (شمال)، ورام الله والقدس (وسط)، والخليل وبيت لحم (جنوب).

كما "رافق حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".

وأشارت المؤسستان إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال "تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقًا".

ومنذ بدء حربه المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، ووسّع من الاقتحامات والمداهمات التي أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين واعتقال آلاف آخرين.