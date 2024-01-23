كتائب القسام: هكذا قُتل الجنود الإسرائيليون الـ21 بـ"عمليّة مركّبة"

ذكرت كتائب القسام أن مقاتليها "قاموا باستهداف منزل تحصنت فيه قوة هندسة صهيونية بقذيفة مضادة للأفراد، أدت لانفجار الذخائر والعتاد الهندسيّ الذي كان بحوزتها".

نشرت "كتائب القسام"، مساء اليوم الثلاثاء، روايتها عن مقتل الضباط والجنود الإسرائيليين الـ21، الذين قضوا أمس الإثنين، خلال المعارك وتفجير العديد من المباني في جنوبي قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان، إنه "في تمام الساعة 16:00(الرابعة) من مساء أمس، تمكن مجاهدونا من تنفيذ عملية مركّبة شرق مخيم المغازي".

وأضافت أن مقاتليها "قاموا باستهداف منزل تحصنت فيه قوة هندسة صهيونية بقذيفة مضادة للأفراد، أدت لانفجار الذخائر والعتاد الهندسيّ الذي كان بحوزتها".

وذكرت أن ذلك أدى إلى "نسف المنزل بشكل كامل عليها وبالتزامن دمر المجاهدون دبابة ’ميركفاه’ كانت تؤمن القوة بقذيفة ’الياسين 105’".

وأضافت: "كما قاموا بتفجير حقل ألغام بقوة صهيونية أخرى كانت تتواجد بنفس المكان، مما أدى لإيقاعهم جميعا بين قتيل وجريح وانسحب المجاهدون إلى قواعدهم بسلام".

وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في تصريح لوسائل الإعلام عقب حادثة تفجير المباني التي وقعت جنوب قطاع غزة، إن "21 جنديا من قوات الاحتياط قتلوا في حادث خطير للغاية وقع أمس الإثنين". وأقرّ أن المعارك التي تخوضها القوات الإسرائيلية في خانيونس جنوبي قطاع غزة قاسية جدا.

وحول تفاصيل الحدث الذي أدى إلى مقتل 21 ضباطا وجنديا، أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن مجموعة من جنود الاحتياط من اللواء 261 الذين يقومون بالمهام الأمنية في منطقة السياج جنوب قطاع غزة، توجهوا أمس الإثنين، في مهمة لتفجير المباني في المنطقة العازلة بالقرب من السياج.

ودخل الجنود مسافة نحو 600 متر من السياج في منطقة مخيم المغازي، وطلب منهم تدمير 10 مباني متعددة الطوابق باستخدام الألغام برفقة الفرق الهندسية.

وبدأت القوات بمحاصرة المباني تمهيدا لتدميرها. مسلح الذي يبدو أنه خرج من أحد الأنفاق ولم يتم التعرف عليه، أطلق صاروخا مضادا للدبابات على الدبابة التي أمنت العملية.

وأطلق مقاتلون صاروخين من نوع "آر بي جي"، الأول أطلق على دبابة مما أدى إلى مقتل جنديين، ثم تم إطلاق قذيفة "آر بي جي" ثانية على أحد المباني التي كانت تحتوي بالفعل على مواد متفجرة جاهزة للتفجير.

وبحسب التقديرات، فإن انفجار الصاروخ في هيكل المبنى فجر العديد من الألغام، وتسبب في انهيار المجمع المكون من بنايتين بشكل كامل، نتيجة الانفجار الهائل الذي أحدثه.

وانهار كلا المبنيين وتحول المكان إلى دمار كامل، وبدأت القوات الإسرائيلية عمليات الإنقاذ، وتم إرسال العديد من القوات إلى مكان الحادث لبدء وإنقاذ الضحايا من تحت الأنقاض.