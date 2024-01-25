الحرب على غزة: معارك محتدمة في خانيوس واستهداف للنازحين

في شمال القطاع، يواصل الجيش الإسرائيلي حصار المنطقة ومنع دخول المساعدات إلى مئات آلاف فلسطيني يعيشون في هذه البقعة المحاصرة والتي تتعرض لحملة تجويع ممنهجة، فيما يتم استهداف المربعات السكنية بالقصف المدفعي والغارات الجوية.

كثف الطيران الإسرائيلي غاراته على منطقة خانيونس، الخميس، وذلك مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ 111، فيما واصلت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية في مناطق مختلفة وسط القطاع ومحيط مراكز الإيواء.

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وخلفت الغارات في صباح وفجر الخميس، عشرات الشهداء ومئات الإصابات، إذ ارتفعت حصيلة الحرب إلى 25700 شهيد و63740 إصابة، جلهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 7 آلاف مفقود، على ما أفادت وزارة الصحة في غزة.

يأتي ذلك، فيما تشهد مختلف محاور التوغل وسط القطاع ومنطقة خانيونس معارك محتدمة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي.

وتواصلت الاشتباكات المسلحة في محيط مستشفى ناصر الطبي في خانيونس، في وقت يواصل الجيش الإسرائيلي حصاره للمستشفيات بينها مستشفى الأمل والمراكز الطبية التي يتواجد بها عشرات آلاف النازحين، حيث تتعرض إلى غارات جوية وقصف مدفعي يهدف إلى دفع النازحين للهجرة القسرية باتجاه رفح.

وفي شمال القطاع، يواصل الجيش الإسرائيلي حصار المنطقة ومنع دخول المساعدات إلى مئات آلاف فلسطيني يعيشون في هذه البقعة المحاصرة والتي تتعرض لحملة تجويع ممنهجة، فيما يتم استهداف المربعات السكنية بالقصف المدفعي والغارات الجوية.