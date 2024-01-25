تخللتها مواجهات واشتباكات: حملة اعتقالات واسعة بالضفة

تركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الخميس، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

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ودارت اشتباكات مسلحة في عدة مناطق ومخيمات في الضفة، حيث قامت مجموعة من المسلحين باستهداف قوات الاحتلال بعبوات ناسفة والاشتباك معها كذلك، فيما بلغ عن إصابات في جنين ومخيمها.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

ودارت اشتباكات مع قوات الاحتلال بعد محاصرتها منزلا في بير الباشا جنوب غرب جنين، حيث انتشرت القوات في مختلف أحياء البلدة التي حولت إلى منطقة عسكرية، بعد أن دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية نحوها.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة جنين بأعداد كبيرة من الآليات العسكرية وانتشرت في الحي الشرقي، فيما تم تفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية قرب مدخل المخيم.

وعمدت جرافات الاحتلال إلى تجريف عدد من شوارع المدينة ودوار السينما ومدخل مخيم جنين وتدمير البنية التحتية فيها، بالإضافة إلى تدمير وإتلاف ممتلكات وبسطات الباعة.

وشنت قوات الاحتلال حملة دهم طالت عددا من المنازل في الحي الشرقي وحي امراح ومخيم جنين، واعتقلت عددا من الفلسطينيين بينهم والد المطارد نور الهصيص، كما اعتدت على الجريح المقعد محمد حنتولي أثناء مداهمة منزله بالمدينة.

وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 14 فلسطينيا خلال اقتحامها مدينة جنين.

وهم: أوس كحيل، عمر حسين بوجيرمي، لؤي جهاد الشلبي، ومحمد زياد الشلبي، وأحمد ربيع نصار، وبهاء سعيد العبسي، وبكر خمايسة، والد المطارد معاذ حطوب، وإبراهيم الهصيص، ومحمد قمبع، وحمزة الزرعيني، وعبد الله الزرعيني، ومراد السوقي، وحموده العرسان.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال الجبل الشمالي، واعتقلت المحرر جابر الأغبر والشاب وسيم حلاوة، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما وتخريب محتوياتهما.

ونفذت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش لعدد من المنازل في بلدة يتما، واعتقلت عضو المجلس القروي وائل محمد النجار ونجله براء، فيما اعتقلت الشاب سامح داود بعد مداهمة منزله في الحارة الغربية ببلدة بيتا.

واقتحمت قوات الاحتلال عددا من أحياء مدينتي رام الله والبيرة، وداهمت شقة سكنية في حي عين مصباح، وفتشتها وخربت محتوياتها.

واقتحمت قوات الاحتلال بعدد من الآليات، مدينة بيت لحم، واعتقلت الشاب محمد أحمد العروج بعد مداهمة منزله في منطقة واد شاهين.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار قضاء الخليل، وانتشرت في حاراته واعتلى القناصة أسطح بعض المنازل، وسط اندلاع مواجهات.