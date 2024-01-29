الحرب على غزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 122

ارتفع عدد الشهداء الصحافيين في قطاع غزة إلى 122 شهيدا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ولغاية اليوم، بعد إعلان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استشهاد الصحافيين عصام اللولو ومحمد عبد الفتاح عطا الله بقصف إسرائيلي.

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، صباح اليوم الإثنين، ارتفاع عدد الصحافيين الذين استُشهدوا بنيران الجيش الإسرائيلي منذ بداية حربه على القطاع في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 122 صحافيا.

وأضاف أن هذا الارتفاع جاء بعد "ارتقاء الصحافيين عصام اللولو، المذيع ومقدم البرامج في تلفزيون فلسطين، ومحمد عبد الفتاح عطا الله الصحافي في مؤسسة الرسالة للإعلام، جراء الاستهداف والقصف المتواصل من طائرات الاحتلال على منازل المواطنين الآمنين بمحافظات قطاع غزة".

وكان المكتب أعلن في 27 كانون الثاني/ يناير الجاري ارتفاع الشهداء الصحافيين بالقطاع إلى 120 باستشهاد إياد الرواغ، مقدم البرامج في إذاعة "صوت الأقصى" بقصف إسرائيلي.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى أمس الأحد 26 ألفا و422 شهيدا و65 ألفا و87 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.