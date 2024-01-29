"يونيسف": أطفال غزة معرّضون لخطر فقدان اللقاحات والإصابة بأمراض خطيرة

أكّدت المنظمة الأممية أن أكثر من 16 ألف طفل في قطاع غزة معرضون لفقدان لقاحاتهم الروتينية. وحذرت المنظمة من أن هؤلاء الأطفال معرضون للإصابة بأمراض خطيرة مثل الالتهاب الرئوي وشلل الأطفال.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أن أطفال قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي متواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، معرضون لخطر فقدان اللقاحات وتزايد الإصابة بالأمراض.

وأوضحت المنظمة في بيان، الاثنين، أن أكثر من 16 ألف طفل في قطاع غزة معرضون لفقدان لقاحاتهم الروتينية.

وحذرت المنظمة من أن هؤلاء الأطفال معرضون للإصابة بأمراض خطيرة مثل الالتهاب الرئوي وشلل الأطفال.

وذكر البيان أن يونيسف وشركاءها قاموا بتوفير 962 ألفا و550 جرعة من اللقاحات في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وأن اللقاحات متاحة حاليا لأطفال غزة.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى اليوم الإثنين، 26 ألفا و637 شهيدا و65 ألف و387 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.