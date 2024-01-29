6370 حالة اعتقال بالضفة منذ طوفان الأقصى

تركزت عمليات الاعتقال في محافظتي جنين، والخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: طولكرم، نابلس، رام الله، أريحا، طوباس، والقدس، بحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة طالت 40 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم أسرى سابقون.

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وتركزت عمليات الاعتقال في محافظتي جنين، والخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: طولكرم، نابلس، رام الله، أريحا، طوباس، والقدس، بحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة في المحافظات، والبلدات، والمخيمات أثناء حملات الاعتقال، يرافقها اعتداءات بالضرب المبرح، والتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، والتخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، وإطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل، إلى جانب مصادرة المركبات، والهواتف، والأموال.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" بالسابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى نحو 6370، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يشار إلى أن حملات الاعتقال، لا تعكس فقط التصعيد الحاصل في أعداد المعتقلين، وإنما مستوى الجرائم وعمليات التنكيل والتعذيب التي تعرض لها الفلسطينيون، وذلك في إطار عمليات التصعيد الشاملة التي تشهدها محافظات الضفة.

يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.