تخللتها مواجهات وإصابات: اقتحامات واعتقالات في الضفة

تركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات ومداهمات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق وإصابات بصفوف الشبان، فيما اعتقلت القوات عددا من الفلسطينيين جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين، تم تحويلهم للتحقيق بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أيهم بحر بعد مداهمة منزله في قرية أم صفا قضاء رام الله، والشاب أحمد فايز حبوب بعد مداهمة منزله في بلدة بيتونيا، وكذلك مداهمة وتخريب محال تجارية لعائلته.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس، وانتشرت في محيط مبنى المقاطعة، واعتقلت الشاب عامر الوزير من منزله في شارع عمان، كما اعتقلت الشاب منتصر دويكات بعد مداهمة منزله في حي الضاحية شرقي المدينة.

وفي محافظة قلقيلية، داهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في بلدة عزون، ونفذت فيها عمليات تفتيش واعتقلت الشاب بهاء عدوان، فيما اعتقلت الشاب عبد الله رضوان للضغط على شقيقه محمد لتسليم نفسه.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة النبي الياس، واعتقلت الشاب عدي حنون بعد مداهمة منزله وتخريب محتوياته.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مؤيد الشربي والشاب أيسر رباح فضيلات من العروب قضاء الخليل بعد مداهمة منزليهما.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدينة جنين واعتقلت ثلاثة شبان.

وأفاد نادي الأسير بأن عددا من آليات الاحتلال العسكرية اقتحمت المدينة، وباشرت بعمليات دهم وتفتيش واسعة في حي المراح.

واعتقلت قوات الاحتلال عمر حسين يونس، والشابين رواد أحمد يونس، ورياض مروان هب الريح بعد محاصرة منزل في حي المراح وسط إطلاق الرصاص وتدمير محتويات المنزل.

اقتحمت قوات الاحتلال مخيمي نور شمس، وطولكرم، وحظرت التجوال فيهما، وسط تدمير للبنية التحتية ولخطوط المياه والكهرباء.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل الفلسطينيين في حارة المدارس، وفتشتها وأخضعت أصحابها للاستجواب، ونشرت القناصة على نوافذها وأسطحها، في الوقت الذي نشرت مجموعة أخرى من القناصة داخل البنايات العالية في محيط المخيم.

وحاصرت قوات الاحتلال مخيم نور شمس، ودفعت بتعزيزات عسكرية إضافية نحوه، وأعلنت حظر التجوال فيه، ومنعت المواطنين من الخروج من منازلهم، فيما عملت جرافات الاحتلال على تجريف وتخريب البنية التحتية عند مدخل المخيم.