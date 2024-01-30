عباس وأمير قطر يبحثان جهود وقف الحرب الإسرائيلية على غزة

أطلع أمير قطر الرئيس الفلسطيني "على الجهود الإقليمية والدولية الداعية للوقف الفوري لإطلاق النار وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

بحث الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في محادثة هاتفية مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، جهود وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.

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وأطلع عباس أمير قطر على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة خصوصا في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، ومنع تهجير أي فلسطيني سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس.

واستعرض عباس وآل ثاني "الجهود المبذولة بالتنسيق مع الأشقاء العرب، من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية كافة، والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية وتوفير المياه والكهرباء بأسرع وقت ممكن، لتتمكن المستشفيات ومراكز الإيواء من العمل الفوري للتخفيف من معاناة شعبنا في قطاع غزة".

وعبر الرئيس الفلسطيني عن "شكره وتقديره لأمير قطر على دعمه المستمر للقضية الفلسطينية"، مثمنا "جهود دولة قطر ومواقفها الثابتة تجاه قضية فلسطين العادلة".

من جانبه، أطلع أمير قطر الرئيس الفلسطيني "على الجهود الإقليمية والدولية الداعية للوقف الفوري لإطلاق النار وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكد ضرورة استمرار دخول المساعدات الإنسانية بشكل متواصل إلى قطاع غزة، من أجل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وتعد قطر ركنا أساسيا في الحراك الدولي لوقف الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، والمفاوضات غير المباشرة الجارية منذ بدء الحرب الإسرائيلية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وتمكنت وساطة قطرية أميركية مصرية نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي من التوصل لهدنة استمرت 7 أيام، أطلق خلالها سراح عدد من المحتجزين الإسرائيليين في غزة، مقابل الإفراج عن عشرات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.