الاحتلال يهدم منزلا في ترقوميا ومستوطنون حطموا أشجار زيتون بمسافر يطا

وقال مالك المنزل شادي رائد طميزة، إن قوات الاحتلال داهمت بآلياتها الثقيلة خلة الجرة في بلدة ترقوميا وهدمت المنزل الذي هو في المراحل الأخيرة من الإنشاء، وهو مكون من طابق واحد ومساحته 305 أمتار مربعة.

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا في بلدة ترقوميا ، بينما هدم مستوطنون، خيمة، وحطموا أشجار زيتون، وأعطبوا خزانات مياه في مسافر يطا، جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

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وقال مالك المنزل شادي رائد طميزة، إن قوات الاحتلال داهمت بآلياتها الثقيلة خلة الجرة في بلدة ترقوميا وهدمت المنزل الذي هو في المراحل الأخيرة من الإنشاء، وهو مكون من طابق واحد ومساحته 305 أمتار مربعة.

وأشار إلى أنه يملك أوراقا قانونية من تراخيص وملكية للأرض، ولم يتم إخطاره سابقا بنية الهدم.

وفي ذات السياق، هدم مستوطنون صباح اليوم الأربعاء، خيمة، وحطموا أشجار زيتون، وأعطبوا خزانات مياه في مسافر يطا.

وأوضح فريد حمامدة، أن مستوطني "كرمائيل" هاجموا منطقة فاتح سدرة، وهدموا خيمة المواطن خليل الأخرس، وحطموا 20 شجرة زيتون، ورعوا ماشيتهم في أراضٍ ومزروعات تعود ملكيتها لعائلة حمامدة.

وأضاف، أن هؤلاء المستوطنين خربوا خزانات المياه وأعطبوها.

إلى ذلك، أصيب مواطن بجروح في رأسه، خلال هجوم شنه المستوطنون هذه الليلة، على قرية بيتللو، قضاء رام الله.

وذكرت مصادر محلية أن عددا من المستوطنين هاجموا منزل عائلة محمد شهوان، وعندما خرج للتصدي لهم اعتدوا عليه بالضرب وأصابوه بجروح في رأسه.

كما عمد المستوطنون، تحطيم نوافذ المنزل وتكسير عدد من المركبات المتوقفة في المكان.