الحرب على غزة: معارك ضارية وحصيلة الضباط والجنود القتلى ترتفع إلى 560

تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع قوات من الجيش الإسرائيلي، حيث تشهد محاور عدة معارك ضارية، وبالتوازي تواصل القوات الإسرائيلية قصف المناطق السكنية وتجمعات النازحين لدفع الفلسطينيين على النزوح باتجاه رفح.

واصل الطيران الإسرائيلي شن الغارات المكثفة على مناطق مختلفة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، وذلك مع دخول الحرب على غزة يومها الـ 117، حيث جددت المدفعية الإسرائيلية قصفها للمربعات السكنية في محافظة خانيونس.

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وتخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع قوات من الجيش الإسرائيلي، حيث تشهد محاور عدة معارك ضارية، وبالتوازي تواصل القوات الإسرائيلية قصف المناطق السكنية وتجمعات النازحين لدفع الفلسطينيين على النزوح باتجاه رفح.

وجراء الغارات والقصف المدفعي الكثيف، استشهد العشرات وأصيب المئات في مناطق متفرقة من وسط القطاع ومحافظة خانيونس، ما رفع حصيلة الحرب إلى أكثر من 26 ألفا و751 شهيدا يضاف إليهم 6000 مفقود، و65,636 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ونفذت المقاومة الفلسطينية المزيد من العمليات ضد القوات الإسرائيلية في محاور التوغل بقطاع غزة، بينها خانيونس ومدينة غزة، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وجنديين وإصابة 5 آخرين بجراح خطيرة في معارك شمال وجنوب قطاع غزة.

وبذلك، ارتفعت الحصيلة المعلن عنها عن قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 560 ضابطا وجنديا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، من بينهم 224 قتيلا في المعارك البرية داخل غزة.