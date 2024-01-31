صحافيون: إسرائيل تستهدف الإعلاميين لضمان نشر روايتها فقط

قالت مراسلة قناة "الجزيرة" في لبنان، كارمن جوخدار، إن فريقها تعرض لهجومين منفصلين في جنوب لبنان، أحدهما يوم 9 أكتوبر والآخر في 13 من ذات الشهر.

بالتوازي مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي تسببت بإحدى أعظم المآسي في التاريخ الحديث، تستهدف إسرائيل بشكل ممنهج الصحافيين بهدف منع تدفق الأخبار وضمان تقديم رواية أحادية الجانب للرأي العام العالمي.

ومنذ بدء تلك الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، استُشهد 122 صحافيا وأصيب عشرات حتى، الأربعاء، جراء الهجمات التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وإلى جانب استهداف الصحافيين في غزة، استهدف الجيش الإسرائيلي الإعلاميين في جنوب لبنان، ومنعهم من القيام بعملهم عبر وسائل مختلفة.

وقالت مراسلة قناة "الجزيرة" في لبنان، كارمن جوخدار، إن فريقها تعرض لهجومين منفصلين في جنوب لبنان، أحدهما يوم 9 أكتوبر والآخر في 13 من ذات الشهر.

وأوضحت جوخدار أنها كانت واحدة من الإعلاميين الستة الذين أصيبوا في الهجوم الذي وقع يوم 13 أكتوبر، والذي أودى بحياة مراسل وكالة "رويترز" الصحافي اللبناني عصام عبد الله.

وأردفت قائلةً: "لقد كانت تجربة مروعة، يجب على الصحافيين أن يصنعوا (يغطوا) الأخبار، لا أن يكونوا أخبارا".

وتابعت: "كنا نتخذ جميع الاحتياطات اللازمة عند الإبلاغ عن أي قصف أو اشتباك، وكنا نرتدي المعدات التي تُظهر بأننا صحافيون".

وأردفت: "وقد أظهرت تحقيقات أجرتها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومنظمة مراسلون بلا حدود، بأننا كنا ملتزمين باتخاذ جميع التدابير اللازمة، وكانت القوات الإسرائيلية تعرف أننا صحافيون، ورغم ذلك تعرضنا لقصف متعمد".

وأكدت أن إسرائيل تهدف من استهداف الصحافيين إلى ضمان نشر روايتها الخاصة، وتسعى جاهدةً لمنع نشر أي شيء آخر يخالف روايتها ومزاعمها.

وأوضحت المراسلة جوخدار أنها وفريقها تعرضوا للقصف الإسرائيلي لأنهم كانوا يكشفون كل شيء في البث المباشر.

ووصفت لحظة القصف قائلةً: "في الواقع، كنا هدفا لصاروخين، الأول قتل زميلنا عصام عبد الله، والآخر أصاب سيارة الجزيرة مباشرة".

وأكملت: "كنت بجوار السيارة مباشرة، انفجرت السيارة وجاءت شظايا من خلفي وأصبت بعدد منها، واضطررت للخضوع لعملية جراحية، والآن أعاني من تلف في أحد الأعصاب الرئيسية في ساقي، لذلك ما زلت أشعر بالألم".

"أؤمن بقوة الصحافة والصحافيين"

وتابعت جوخدار قائلة: "على الرغم من أن إسرائيل تستهدف الصحافيين، إلا أن العديد من الصحافيين يقومون بعمل رائع".

وبالمقابل، كشفت جوخدار عن وجود مؤسسات إعلامية تعمل على طمس الحقائق، وتتجنب نقل ما يحدث بالمنطقة إلى الرأي العام العالمي بصورته الحقيقية.

واستطردت: "نعيش الآن في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك يمكن الكشف عن كل شيء بواسطتها، وليس من السهل على إسرائيل إخفاء الحقيقة وما يحدث في غزة أو في جنوب لبنان".

وأردفت: "أنا أؤمن بقوة الصحافة والصحافيين، لدينا صحافيون جيدون في جميع أنحاء العالم وهم يحدثون فرقًا، نرى هذا الفرق في الشوارع، وبفضل هذا، يتم تنظيم العديد من المظاهرات في جميع أنحاء العالم".

"هذه ليست حربا بل مذبحة وإبادة جماعية"

من جانبه قال الصحافي الإسباني، ديفيد سيغارا، إنه تعرض لهجوم من القوات البحرية الإسرائيلية عندما كان متوجها إلى غزة مع أسطول الحرية الذي انطلق من إسطنبول عام 2010.

وأضاف: "تعرضنا آنذاك لهجوم من قبل البحرية الإسرائيلية في المياه الدولية، وتم اختطافنا ونقلنا إلى ميناء أسدود ومن ثم إلى سجن النقب".

وقال سيغارا إنه رغم أن الهجمات الإسرائيلية على غزة يُطلق عليها اسم "حرب"، إلا أنها ليست حربا إنما "مذبحة وإبادة جماعية".

وأكد أن عدد الصحافيين الذين استُشهدوا في قطاع غزة كبير جدا، مضيفا: "نواجه مجزرة غير مسبوقة بحق الصحافيين والأكاديميين والمدنيين".

وأشار إلى أن إسرائيل تتعمد قتل الصحفيين في المناطق التي لا يوجد بها قتال، وذلك بقصف منازلهم ومكاتبهم الإعلامية.

ولفت سيغارا إلى أن "وسائل الإعلام الغربية لم تعد مهيمنة ومحتكرة للمعلومات في العالم. لدينا الآن أكثر من صوت واحد".

وأوضح: "بدأ يظهر الوجه الحقيقي لوسائل الإعلام الغربية الكبرى مثل سي إن إن أو بي بي سي أو وكالات أخرى، لأن الجميع باتوا يدركون بأن هذه الوسائل لا تنقل الصورة الحقيقة لما يحدث".

وأردف بهذا السياق: "إنهم أحاديو الجانب للغاية، عندما يُقتل إسرائيلي، يقولون: قُتل إسرائيلي وهذا اسمه ولقبه، ويقولون: دعونا نتحدث إلى عائلته".

وتابع: "وعندما يُقتل آلاف الفلسطينيين، يقولون: إنهم ماتوا للتو. الفلسطينيون بالنسبة لهذه الوسائل ليس لديهم أسماء ولا ألقاب ولا عائلات ولا قصص. نحن كصحافيين، يجب علينا أن نروي قصص هؤلاء الأشخاص".