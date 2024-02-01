6460 معتقلا بالضفة منذ "طوفان الأقصى" بينهم 44 اليوم

تركزت عمليات الاعتقال في بلدة حوسان/بيت لحم والتي طالت 30 فلسطينيا على الأقل، بينهم نحو 18 طفلاً، جُلهم اعتقلهم الاحتلال كرهائن.وتوزعت بقية الاعتقالات على محافظات أريحا، جنين، نابلس، طوباس، والخليل.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الخميس، 44 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم أطفال، وأسرى سابقون.

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وتركزت عمليات الاعتقال في بلدة حوسان/بيت لحم والتي طالت 30 فلسطينيا على الأقل، بينهم نحو 18 طفلاً، جُلهم اعتقلهم الاحتلال كرهائن.

وتوزعت بقية الاعتقالات على محافظات أريحا، جنين، نابلس، طوباس، والخليل، بحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام واسعة أثناء حملات الاعتقال، يرافقها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، والقتل العمد، ومصادرة المركبات، والأموال إضافة إلى عمليات تخريب واسعة تطال البنى التحتية.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى نحو 6460، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وتأتي حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر، والتي استهدفت كافة الفئات وبشكل غير مسبوق.

يشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقا.