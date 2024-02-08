استشهاد شاب متأثرا بجراحه قرب رام الله

قالت مصادر طبية محلية، إن الشاب محمد خليل البرغوثي، من بلدة كفر عين شمال غربي مدينة رام الله، قد استشهد متأثرا بإصابته بنيران جيش الاحتلال خلال اقتحامها للبلدة يوم 22 يناير الماضي.

استشهد شاب فلسطيني، فجر اليوم الخميس، من محافظة رام الله والبيرة، وسط الضفة الغربية المحتلة، متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو أسبوعين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

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وقالت مصادر طبية محلية، إن الشاب محمد خليل البرغوثي، من بلدة كفر عين شمال غربي مدينة رام الله، قد استشهد متأثرا بإصابته بنيران جيش الاحتلال خلال اقتحامها للبلدة يوم 22 يناير الماضي.

وباستشهاد الشاب محمد البرغوثي، يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، برصاص واعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين إلى 387 شهيدا، بينهم 102 طفل، بينما تحتجز قوات الاحتلال جثامين 59 شهيدا، منذ يوم الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي.

ورفع الشهيد البرغوثي عدد شهداء محافظة رام الله والبيرة، منذ تاريخ 7 أكتوبر الماضي، إلى 38 شهيدا، وتحتل محافظة جنين الصدارة بعدد الشهداء 89 شهيدا، تليها طولكرم بـ 74 شهيدا والخليل 50 شهيدا.