الحرب على غزة في يومها الـ126: الاحتلال يرتكب 15 مجزرة ذهب ضحيتها 130 شهيدا

ارتكب الاحتلال خلال الساعات الماضية 15 مجزرة ذهب ضحيتها 130 شهيدا، في حربه المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

واصلت إسرائيل الحرب على قطاع غزة لليوم الـ126، على التوالي، وارتكب الاحتلال خلال الساعات الماضية 15 مجزرة ذهب ضحيتها 130 شهيدا.

واستشهد 8 فلسطينيين بينهم 3 أطفال على الأقل، وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 5 مواطنين من عائلة السيد وثلاثة مواطنين من عائلة النحّال، من جراء قصف الاحتلال لمنازل وشقق سكنية في رفح على رؤوس ساكنيها.

وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد 4 مواطنين على الأقل وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على روضة أطفال تؤوي نازحين في بلدة الزوايدة، وسط القطاع، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

واستشهد مواطن وأصيب آخرون من جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على دير البلح.

وفي التطورات الميدانية، سحب جيش الاحتلال فرقة و3 ألوية وكتيبة من معارك القطاع وكتيبة أخرى من خان يونس.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 27840 شهيدا وأكثر من 67300 جريح، ولا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.

وبالتوازي مع ذلك، أعلنت واشنطن أنها لن تدعم أي عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في رفح، وللمرة الأولى يقر الرئيس الأميركي، جو بايدن، بأن طريقة الرد الإسرائيلي في غزة تجاوزت السقف.

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