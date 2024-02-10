الحرب في يومها الـ127: قصف مستمر وتهديدات باجتياح رفح أقصى جنوب القطاع

تتواصل الاشتباكات والمعارك بين فصائل المقاومة وجيش الاحتلال في محاور التوغل، وخصوصًا في خانيونس ومدينة غزة.

تستمر مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي بشن غارات عنيفة في منطقة رفح، منذ ساعة مبكرة من ليل السبت، وسط أنباء عن اقتراب تنفيذه لعملية اجتياح بري للمدينة المكتظة بمئات الآلاف من الأهالي والنازحين قرب الحدود المصرية مع قطاع غزة.

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يوم أمس، الجمعة، استشهد، وفق تقديرات غير نهائية، 23 فلسطينيًا وأصيب عشرات، في سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت مناطق في عموم قطاع غزة، وفي مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

وفي آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة في غزة، الجمعة، ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة إلى 27,947 شهيدًا و67,459 مصابًا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي؛ فيما يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر ضد العائلات راح ضحيتها 107 شهداء و142 إصابة في 13 مجزرة خلال الـ48 ساعة الماضية.

يأتي ذلك فيما تتواصل الاشتباكات والمعارك بين فصائل المقاومة وجيش الاحتلال في محاور التوغل، وخصوصًا في خانيونس ومدينة غزة.

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