العدل الدولية: 52 دولة ستدلي برأيها خلال جلسات الاستماع

تبدأ الجلسات ببيان فلسطين في الـ 19 من شباط/ فبراير الجاري، وتنتهي ببيان جزر المالديف في الـ 26 منه

أعلنت محكمة العدل الدولية أن 52 دولة و3 منظمات دولية ستدلي برأيها خلال جلسات استماع بشأن العواقب القانونية للممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

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وبحسب بيان، الجمعة، أكدت المحكمة أنها ستعقد جلسات استماع علنية خلال الفترة بين 19 - 26 شباط / فبراير الجاري، بشأن العواقب القانونية للممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وسوف تدلي 52 دولة، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي، بيانات شفهية مدة كل واحدة منها ثلاثون دقيقة.

وتبدأ الجلسات ببيان فلسطين في 19من شباط/ فبراير الجاري، وتنتهي ببيان جزر المالديف في الـ 26 منه

يذكر أن العدل الدولية أعلنت في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، قراراتها الأولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في إطار الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948.