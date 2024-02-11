عباس في قطر لبحث جهود وقف إطلاق النار في غزة

قال السفير الفلسطيني لدى قطر، منير غنام، إن عباس وأمير قطر سيناقشان الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة وسبل زيادة المساعدات لسكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وصل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى العاصمة القطرية الدوحة مساء اليوم الأحد، حيث من المقرر أن يجري غدا مباحثات مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

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كما سيبحث عباس مع أمير قطر العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

ويرافق عباس كلا من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، رئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، مستشاره للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، السفير الفلسطيني لدى قطر منير غنام.

وقال السفير الفلسطيني لدى قطر، منير غنام، إن عباس وأمير قطر سيناقشان الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة وسبل زيادة المساعدات لسكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وأضاف أن "قطر تلعب دورا مهما في جهود الوساطة والجهود الدولية الساعية إلى وقف إطلاق النار وبالتالي التنسيق معها يكتسي أهمية خاصة ومع مصر من أجل وضع حد لهذا العدوان المستمر على أبناء شعبنا".

إلى ذلك، لم يشر أي مصدر إلى وجود أي اجتماعات مرتقبة لعباس مع قادة حركة "حماس" خلال زيارته لقطر.