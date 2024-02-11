نحو 7 آلاف حالة اعتقال بالضفة منذ "طوفان الأقصى"

توزعت عمليات الاعتقال على محافظات: الخليل تحديدا في بلدة بيت أمر والتي شهدت عملية اقتحام واسعة وتحقيق ميداني لـ30 فلسطينيا على الأقل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات أريحا، طولكرم، وبيت لحم.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ صباح أمس وحتى صباح اليوم الأحد، 12 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم أسرى سابقون.

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وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات: الخليل تحديدا في بلدة بيت أمر والتي شهدت عملية اقتحام واسعة وتحقيق ميداني لـ30 فلسطينيا على الأقل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات أريحا، طولكرم، وبيت لحم.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية اقتحام واسعة، وتحقيق ميداني لـ30 فلسطينيا من بلدة أمر قضاء الخليل أفرج عن غالبيتهم لاحقا على ما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك.

وبحسب البيان، أبقى الاحتلال على اعتقال ثلاثة منهم، رافقها عمليات تخريب وتدمير في منازل المواطنين، إلى جانب عمليات الضرب المبرح بحق المعتقلين وعائلاتهم، ومصادرة الأموال.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى أكثر من 6950، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وأكّدت هيئة الأسرى ونادي الأسير أن الاحتلال يواصل حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها، إلى جانب الاقتحامات لمنازل أهالي المعتقلين، والتي يرافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة.

يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.