الحرب على غزة: مئات الشهداء والجرحى برفح ومعارك في خانيونس

تستمر المعارك في محاور التوغل في وسط غزة ومحافظة خانيونس، فيما تشهد المناطق في مشالي القطاع، اشتباكات بين فصائل مسلحة من المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي الذي أعلن، صباح الإثنين، مقتل عسكريين اثنين في معارك بجنوب قطاع غزة.

يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف المدنيين ومراكز الإيواء في قطاع غزة، ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ 129، نفذ الطيران الإسرائيلي، فجر الإثنين، مجزرة في رفح خلفت مئات الشهداء والإصابات.

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وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أن العملية الإسرائيلية التي سمحت بالإفراج عن رهينتين في رفح الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة قرب الحدود مع مصر، أدت إلى سقوط نحو مئة شهيد، غالبيتهم أطفال ونساء وكبار في السن.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن القوات الإسرائيلية حررت "في عملية معقدة أسيرين من الرهائن المخطوفين في غزة"، مشيرا إلى أنه تم التجهيز للعملية "منذ مدة بناء على معلومات استخبارية".

وتستمر المعارك في محاور التوغل في وسط غزة ومحافظة خانيونس، فيما تشهد المناطق في مشالي القطاع، اشتباكات بين فصائل مسلحة من المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي الذي أعلن، صباح الإثنين، مقتل عسكريين اثنين في معارك بجنوب قطاع غزة.

يأتي ذلك، في وقت يواصل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، التلويح في شن عملية برية في رفح، مع تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، حيث باتت معظم مستشفياته خارج الخدمة وسط نقص حاد في الأدوية وتعمد القوات الإسرائيلية استهداف المؤسسات والكوادر الطبية.