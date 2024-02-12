اليوم الثالث والختامي للمنتدى السنوي لفلسطين في الدوحة

قدمت خلال أعمال المنتدى قرابة 70 ورقة بحثية اختيرت من ضمن 520 طلبا للمشاركة، وقد قبل من بين الـ520 ورقة بحثية 200 مقترح عرض خلال 6 جلسات متوزعة على كافة الندوات في أيام المنتدى.

تختتم اليوم، الإثنين، أعمال المنتدى السنوي لفلسطين اليوم بعد 3 أيام متواصلة من الندوات والمحاضرات، حيث تعقد أعمال اليوم الثالث المنعقد حاليا في فندق "شيراتون" بالعاصمة القطرية الدوحة، وسط مشاركة واسعة من مختلف البلدان العربية.

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وتعقد اليوم العديد من المحاضرات على جلستين، إذ أن الأولى على نحو 3 مسارات وفي كل مسار 3 محاضرات وتقديم أوراق بحثية مختلفة، على أن يتبع كل محاضرة طرح أسئلة من الحضور على المحاضرين.

وقدمت خلال أعمال المنتدى قرابة 70 ورقة بحثية اختيرت من ضمن 520 طلبا للمشاركة، وقد قبل من بين الـ520 ورقة بحثية 200 مقترح عرض خلال 6 جلسات متوزعة على كافة الندوات في أيام المنتدى.

ويأتي تنظيم المنتدى بدورته الثانية من قبل "المركز العربي" للأبحاث ودراسات السياسات ومؤسسة الدراسات الفلسطينية، والذي انطلق أعماله يوم السبت الماضي وتخلله ندوات قسم منها في فندق "شيراتون" بينما القسم الآخر في "المركز العربي".

تفاصيل أوفى تباعا لأعمال اليوم الثالث...