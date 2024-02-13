الاحتلال يهدم منزلين في الولجة

يشار إلى أن منطقة عيد جويزة تتعرض منذ سنوات لهجمة من قبل المستوطنين وسلطات الاحتلال، تتمثل في هدم العشرات من المنازل وإخطار عدد آخر بوقف البناء والهدم، فضلا عن هدم جدر استنادية وتجريف أراض.

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلين في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

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وأفاد رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج، بأن قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات وآليات اقتحمت الولجة وهدمت منزلا مكونا من طابق واحد تبلغ مساحته 110 أمتار مربعة، يعود لعائلة شادي وليد رباح، كما هدمت منزلا يعود لعائلة إبراهيم ربح، وجدارا استناديا لعائلة عادل أبو سرور في منطقة عين جويزة.

وأضاف الأعرج، أن جرافات الاحتلال جرفت أراضي ودمرت مزروعات أثناء محاولتها الوصول إلى منطقة الهدم.

يشار إلى أن منطقة عيد جويزة تتعرض منذ سنوات لهجمة من قبل المستوطنين وسلطات الاحتلال، تتمثل في هدم العشرات من المنازل وإخطار عدد آخر بوقف البناء والهدم، فضلا عن هدم جدر استنادية وتجريف أراض.