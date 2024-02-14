الحرب على غزة: قصف في رفح ومعارك في خانيونس

اندلعت اشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي غربي مدينة خانيونس التي شهدت معارك محتدمة في محاور التقدم بالمحافظة.

دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة، الأربعاء، يومها الـ 131، حيث كثفت المدفعية الإسرائيلية قصفها على مناطق في مدينة رفح ودير البلح، فيما واصل الطيران الإسرائيلي غاراته على مناطق مختلفة في انحاء القطاع.

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واندلعت اشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي غربي مدينة خانيونس التي شهدت معارك محتدمة في محاور التقدم بالمحافظة.

واستشهد العشرات وأصيب المئات من الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء وكبار في السن، فجر الأربعاء، في غارات شنها الطيران الإسرائيلي وقصف مدفعي طال مناطق متفرقة من القطاع.

وارتكب الجيش الإسرائيلي 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 133 شهيدا و162 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 28,473 شهيدا و68,146 مصابا.